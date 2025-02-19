«Большие проблемы с психикой»: Natan впал в депрессию из-за чувства вины перед женой

Рэпер изменил супруге Анастасии Швецовой с блогером Лерчек. Теперь пьет антидепрессанты и ходит к психологу, не бросая попыток ее вернуть.

Рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов. — Прим. ред.) лечится от депрессии, возникшей у него на фоне глубокого чувства вины перед супругой Анастасией Швецовой. Артист с трудом переносит хейт со стороны общественности и последствия скандала с изменами на съемках реалити-шоу, на котором он сблизился с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек). В интервью на одному из YouTube-каналов исполнитель признался, что даже руководство лейбла Black Star обеспокоено его состоянием. Компания помогала Мирзохонову справиться с негативной реакцией общественности на его поведение в джунглях и делала все, чтобы «не дать ему подохнуть».

«Лейбл боялся за меня, за мою семью. Потому что у меня начались большие проблемы с психикой. Они выражались в бессоннице, антидепрессантах, алкоголе, скандалах, нервах и в моей неработоспособности. Я был абсолютно неадекватным, не понимал в чем дело. Я не смог бы себя держать в руках и выстраивать линию поведения», — признался рэпер.

Natan понимает, что причинил много боли жене. Он заявил, что готов принять любое ее решение, даже если это будет развод. Артист заранее обещает отдать Швецовой все нажитое имущество и обеспечить ей и сыновьям достойную жизнь без нужды. По словам исполнителя, супруга плакала после его признания в измене, но не устраивала истерик и не осуждала. Она молчала, и эта тишина оказалась страшнее проклятий и ругани. Но надежда на прощение остается.

«В первую очередь я хочу разобраться с самим с собой. Я хожу к психологу. И пройдя какой-то этап, очень надеюсь, что у нас будет уже совместный поход на сеанс, на котором я не ставлю гарантии, что мы сойдемся в чем-то, но хотя бы понять, в чем была причина, и, если вдруг будет какой-то расход, чтобы он был человеческим», — заявил он.

Анастасия Швецова продолжает отстраненно хранить молчание, но не запрещает рэперу общаться с детьми. Natan убежден, что не заслуживает любви этой женщины, но жить без нее не может. Поэтому теперь сделает все, чтобы исправить свою ошибку.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение жены рэпера об их отношениях после измены.

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