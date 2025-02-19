На всех экранах страны: прошла главная премьера года «Красный шелк»

Уже завтра на экраны российских кинотеатров выйдет главная картина года — блокбастер «Красный шелк». Совместный проект, снятый при минус 40 градусов на Байкале и плюс 40 градусов в Китае, объединил разведчиков 1927 года, экшн от команды Джеки Чана и звезд двух стран.

Исторический детектив с Милошем Биковичем в роли «русского Бонда» — не просто кино, а мост между культурами, поддержанный на высшем уровне. На московской премьере побывал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Красная дорожка на этом премьерном показе особенно кстати. Тут все в красном: китайские фонарики в баре, интерьеры фотозон. С гостями фотографируются красные китайские драконы. Потому что «Красный шелк» — самый ожидаемый фильм.

Приглашение «отправиться» на поезде — часть погружения в сюжет. Поэтому и голос, как на перроне.

«Встречают гостей девушки в одежде проводниц начала XX века, как в „Красном шелке“. Детали и антураж — важная часть премьеры. И важная часть этого большого кино», — рассказал Синеок.

Почти у каждого предмета в фильме своя роль.

Этот фильм снят с огромным вниманием к каждой детали. И максимально зрелищно. Жанр обязывает. «Красный шелк» детективный экшн. Но не только.

«Это не в чистом виде развлекательные кино, там есть моменты где можно расслабиться, и улыбнуться, слава Богу. Но это картина-наслаждение. Наслаждение красотой, картинкой, светом», — отметил актер и продюсер Гоша Куценко.

А еще сюжет фильма основан на общей истории России и Китая. 1927 год. Советские разведчики, китайские коммунисты-подпольщики, секретные документы. Герои борются вместе за интересы своих стран. Как и сейчас.

«Мы будем стараться делать больше хороших фильмов. Сотрудничество в этой области очень важное и очень перспективное, потому что у нас очень много хороших историй», — рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

К этому кино особое внимание. Владимир Путин обсуждал совместный проект с китайским коллегой. На одном из совещаний с правительством спрашивал, как идут дела?

«С коллегами из Китая обсуждали возможность совместной работы в области кинематографии. Что там в этом отношении продвигается?» — поинтересовался Путин.

И вот результат. На съемочной площадке работали российские и китайские специалисты. А часть экшн-сцен ставили профессионалы из команды Джеки Чана. Одну из главных ролей исполнила китайская актриса, что учится в Петербурге играть по системе Станиславского. Эти трюки стали первыми в ее карьере.

«Я раньше очень боялась высоты. А теперь, вроде, нет. Я могу еще много дублей сделать. Пошутила я», — рассказала исполнительница главной роли Чжэн Ханьи.

Звездный актерский состав тоже одно из слагаемых успеха. В главной роли Милош Бикович. А его герой — разведчик, детектив, франт.

«Были у него какие-то прототипы, вы на кого-то ориентировались, когда воплощали такой образ?» — спросил Синеок.

«Он является некой смесью там Джеймса Бонда и Штирлица. Не пересматривал все эти фильмы. Я создавал персонажа опираясь на то, что Иван Ильин называет творческим инстинктом», — заявил Милош Бикович.

Снимали на льду замершего Байкала — при минус 40. В самой большой киностудии мира в Китае при сорокоградусной жаре. Стреляли, прыгали со скалы, с поезда на поезд. Дрались.

Масштабный и очень сложный проект. «Красный шелк» создан при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг «Национальная Медиа Группа».

«Сегодняшняя премьера — это, конечно, уникальное событие для российского кино. И яркий пример высочайшего уровня российско-китайских отношений. Партнерство России и Китая активно развивается во всех сферах: в экономике, культуре, в спорте. И теперь наша совместная работа в производстве кино вышла совершенно на новый уровень. И очень радостно, что такой важный для наших стран проект реализован именно при участии „Национальной Медиа Группы“, которая уже давно успешно работает на китайском рынке. Хочу поздравить всю команду, которая работала над фильмом. Уверена, он найдет отклик как у российского, так и у китайского зрителя. И станет еще одним шагом в укреплении дружбы между нашими народами», — заявила председатель совета директоров НМГ Алина Кабаева.

Премьерный показ постарались сделать максимально российско-китайским. Артисты, национальная музыка.

В Китае фильм тоже покажут. Причем из-за того, что часть съемок проходила в Поднебесной, кино там будет считаться локальным контентом. И получит максимальный охват.