Актер остался доволен работой в таких экстремальных условиях.

Актеру Глебу Калюжному понравились съемки фильма «Красный шелк» во время 40-градусных морозов в Иркутской области. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Красный шелк».

По словам актера, было холодно, но очень захватывающе.

«Грелись чаем, шутками, делились какими-то приятными моментами. Было захватывающе и интересно», — сказал он.

При этом Калюжный отметил, что съемки сцен в Китае проходили уже без него, но это его совсем не расстраивает, ведь он получил интересный опыт.

Также журналисты поинтересовались у актера, какая сцена из фильма ему запомнилась больше всего. Калюжный тут же заинтриговал прессу, рассказав о сцене с дракой, которая будет длиться целых пять, а то и 11 минут в фильме.

«Мы порядка недели, наверное, репетировали, придумывали какие-то альтернативные решения того, что могло быть изначально. Было интересно очень», — сказал он

Глеб Калюжный сыграл одну из ведущих ролей в картине — юного красноармейца Артема Светлова.

«Молодой сибиряк, простой парень», — так отзывается о своем герое сам актер.

Помимо Калюжного, в картине приняли участие актеры Милош Бикович, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов и другие.

Действие фильма происходит в 1927 году в транссибирском экспрессе. В поезде через всю страну везут секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Пассажиры в этом составе тоже непростые — это разведчики, спецагенты, красноармейцы и жестокие головорезы… Готовые на все ради важнейших документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Подкаминская рассказала о рабочих отношениях с Милошем Биковичем.