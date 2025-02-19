«Основной партнер»: Елена Подкаминская о рабочих отношениях с Милошем Биковичем

Актеры сыграли главные роли в новом боевике «Красный шелк».

Актриса Елена Подкаминская высоко оценила работу с коллегой актером Милошем Биковичем. Артисты не первый раз снимаются в одном проекте, поэтому им особенно приятно работать друг с другом. Об этом актриса рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Красный шелк», где сыграла одну из главных ролей.

Долгожданный ретро-детективный экшен режиссера Андрея Волгина выйдет в широкий кинопрокат 20 февраля 2025 года. Главную роль в нем исполнил сербский и российский актер Милош Бикович.

«Это мой основной партнер в фильме. Мы работали душа в душу. Я получила огромное удовольствие. Все было очень приятно и хорошо», — отметила звезда «Кухни» Елена Подкаминская.

Помимо Биковича и Подкаминской в картине сыграли Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов и другие.

Действие фильма происходит в 1927 году в транссибирском экспрессе. В поезде через всю страну везут секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Пассажиры в этом составе тоже непростые — это разведчики, спецагенты, красноармейцы и жестокие головорезы… Готовые на все ради важнейших документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сценарий «Красного шелка» переписали ради согласия Биковича на главную роль.