«Основной партнер»: Елена Подкаминская о рабочих отношениях с Милошем Биковичем

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 45 0

Актриса Елена Подкаминская назвала Милоша Биковича основным партнером

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актеры сыграли главные роли в новом боевике «Красный шелк».

Актриса Елена Подкаминская высоко оценила работу с коллегой актером Милошем Биковичем. Артисты не первый раз снимаются в одном проекте, поэтому им особенно приятно работать друг с другом. Об этом актриса рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Красный шелк», где сыграла одну из главных ролей.

Долгожданный ретро-детективный экшен режиссера Андрея Волгина выйдет в широкий кинопрокат 20 февраля 2025 года. Главную роль в нем исполнил сербский и российский актер Милош Бикович.

«Это мой основной партнер в фильме. Мы работали душа в душу. Я получила огромное удовольствие. Все было очень приятно и хорошо», — отметила звезда «Кухни» Елена Подкаминская.

Помимо Биковича и Подкаминской в картине сыграли Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов и другие.

Действие фильма происходит в 1927 году в транссибирском экспрессе. В поезде через всю страну везут секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Пассажиры в этом составе тоже непростые — это разведчики, спецагенты, красноармейцы и жестокие головорезы… Готовые на все ради важнейших документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сценарий «Красного шелка» переписали ради согласия Биковича на главную роль.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:01
Четверть века минуло со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака
11:47
ФСБ задержала министра транспорта Челябинской области
11:33
«Процесс непростой»: когда американские компании смогут вернуться в Россию
11:16
«Конкретно обсуждали»: РФ и США могут реализовать совместные проекты в Арктике
11:00
«Основной партнер»: Елена Подкаминская о рабочих отношениях с Милошем Биковичем
10:49
На вылетевшем из Красноярска самолете сработала сигнализация

Сейчас читают

Видеокамеры в Петербурге «научат» распознавать этническую принадлежность лиц
Быть счастливой или быть выбранной? Нормально ли первой знакомиться с мужчиной
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год