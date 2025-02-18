«Трудно представить всю боль»: Погребняк посочувствовала «потерявшей» сына Муцениеце

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Погребняк сочувствует потерявшей сына Муцениеце: Трудно представить всю боль

«Трудно представить всю боль»: Погребняк посочувствовала потерявшей сына Муцениеце

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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На фоне скандала между актрисой и ее бывшим мужем Павлом Прилучным их старший наследник отказался от матери и переехал к отцу.

Блогер Мария Погребняк высказалась о скандале, связанном с сыном экс-супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Как известно, судебный спор об алиментах обернулся для актрисы катастрофой. В ответ на ее выигранный иск бывший муж решил отсудить право опеки над дочерью Мией и сыном Тимофеем. А мальчик после некоторого времени, проведенного в доме отца, заявил, что остается у него и не хочет общаться с матерью.

Тимофей переехал к отцу летом 2024 года и перестал разговаривать с мамой. Фото: Instagram*/bugevuge

Муцениеце уже давно не виделась с Тимофеем, который продолжает жить у папы и его новой жены Зепюр Брутян. На днях в личном блоге она рассказала, что случайно столкнулась с сыном в магазине. Судя по всему, встреча была вовсе не радостной. Артистка вышла на связь с поклонниками очень расстроенной, но не стала вдаваться в подробности. Что сказал ей мальчик, неизвестно, но слова явно были сокрушительными. Погребняк попыталась ее поддержать.

«Мне даже трудно представить всю боль, которую испытывает материнское сердце Агаты Муцениеце. Она впервые за несколько месяцев встретилась с сыном Тимофеем и рассказала, что их встреча не была теплой», — сказала блогер.

Периодически Агата Муцениеце делится с подписчиками информацией о споре с Прилучным. Комментирует ситуацию также ее адвокат Наталья Мелешкина. По словам представительницы, актриса и сейчас не получает алименты, которые ей полагаются, а в прессе озвучиваются «вымышленные суммы». Тимофей тем временем проходит «обработку» в доме папы. Даже в письме Деду Морозу, которое Прилучный демонстрировал в блоге, сказано, что мальчик мечтает остаться с ним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что даже бабушка Тимофея не смогла поздравить его с днем рождения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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