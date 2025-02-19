Еще одна рогатая в стаде: Джиган и Самойлова подарили сыну корову

Пятилетний наследник знаменитостей попросил необычный подарок.

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова подарили сыну Давиду корову. Об этом сообщила знаменитая мама на своей странице в социальных сетях.

Блогер опубликовала видео, где мальчик просил подарить ему на День рождения буренку. Блогер пыталась отговорить наследника от столь необычного желания. Но, судя по всему, пятилетний Давид от своей мечты не отказался, так как живой презент все же был преподнесен.

Фото, видео: Instagram*/samoylovaoxana

«Горел сарай, гори и хата», — подписала видео Самойлова.

Однако радость ребенка от коровы была не долгой. Как только имениннику сказали, что он самостоятельно будет убирать отходы жизнедеятельности его нового питомца, он тут же пошел на попятную.

«Я передумал», — заявил мальчик.

Дом к празднику тоже украсили тематически. Воздушные шарики были в форме кур или коров, а те, что имели классическую форму — разрисованы черно-белыми пятнами, как у некоторых «буренок».

Джиган и Оксана Самойлова уже разводят кур и содержат козу Мими.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова купила козе люксовый розовый автомобиль.

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