«Самая успешная в мире»: Оксана Самойлова купила козе люксовый автомобиль

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 24 0

Оксана Самойлова катает свою козу на розовом автомобиле

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Поездки на розовом спорткаре стали частью ежедневной рутины питомца звездного семейства Джигана.

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова заботится не только о детях, но и о своей козе. О покупке настоящего автомобиля для любимицы знаменитость рассказала в своем личном блоге в соцсетях.

Коза по кличке Мими явно чувствует себя комфортно в роли пассажира спорткара французской марки Bugatti и на место водителя не претендует.

«Причем я ей предлагала впереди ехать, но она выбирает почему-то сзади вот так вот лежать», — прокомментировала выбор козы Самойлова.

Саму машину звезда назвала «конфеткой», а питомца — «самой успешной козой в мире». Вместо традиционного бантика необычный розовый сюрприз для любимицы Оксана завершила наклейкой с силуэтом козы на заднем стекле. Роскошную жизнь животного также дополнил образ на выход, состоявший из золотой цепи на шее и черной кофты.

Подобный выбор сильно напоминает стиль одежды мужа знаменитости рэпера Джигана. Именно он и воплотил давнюю мечту Оксаны, подарив ей козу в октябре 2024 года. Животное мгновенно стало не просто домашним питомцем, а настоящим членом дружной семьи, спящим на одной кровати с хозяевами и позирующим для постов в сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова всерьез обеспокоена здоровьем своего сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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