H&M, Zara, Berska: мировые бренды прокомментировали возможность возвращения в Россию

С начала СВО отечественный рынок покинули с десяток модных именитых компаний. Правда ли, что их возвращение на российские торговые площади не за горами?

Покинувшие российский рынок модные мировые бренды рассматривают для себя возможность вернуться к отечественному потребителю, но ждать возвращения можно будет не от всех. Об этом журналистам РБК Life сообщили в пресс-службе бренда H&M. Так в представительстве шведской компании отреагировали на множащиеся в прессе новости о возможном возобновлении торгового сотрудничества.



По словам менеджеров, модный бренд одежды не рассматривает для себя возможность продажи вещей для россиян. Однако не исключено, что другие именитые компании действительно захотят вернуть себе утраченные позиции.

«В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России», — сообщили представители компании.

Одними из тех, кто всерьез может рассмотреть возможность вернуться на российский рынок, стали Zara и Berska. В самих компаниях конкретный ответ дать так и не смогли «из-за отсутствия достаточности сведений», но ни опровергать, ни подтверждать появившиеся слухи в пресс-службе не стали.

«Мы не комментируем этот вопрос. Последнее официальное сообщение о продаже нашего бизнеса в Российской Федерации группе Daher <…> было направлено в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании 25 октября 2022 года», — заявили в компаниях журналистам ТАСС.

Сообщения о том, что западные бренды прощупывают почву на предмет возвращения на российский рынок, стали появляться на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине 12 февраля. СМИ сообщили, что оценивают перспективы по возвращению на российский рынок крупных южнокорейских компаний, но помимо них в негласном списке были названы и некоторые модные магазины.



Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле думают на тему возвращения западных брендов в Россию.