H&M, Zara, Berska: мировые бренды прокомментировали возможность возвращения в Россию

|
Алина Крылова
Алина Крылова 55 0

H&M, Zara и Berska ответили на вопрос о возвращении в Россию

Вопрос ребром: мировые бренды все еще не приняли решение о возвращении на рынок РФ

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С начала СВО отечественный рынок покинули с десяток модных именитых компаний. Правда ли, что их возвращение на российские торговые площади не за горами?

Покинувшие российский рынок модные мировые бренды рассматривают для себя возможность вернуться к отечественному потребителю, но ждать возвращения можно будет не от всех. Об этом журналистам РБК Life сообщили в пресс-службе бренда H&M. Так в представительстве шведской компании отреагировали на множащиеся в прессе новости о возможном возобновлении торгового сотрудничества.

По словам менеджеров, модный бренд одежды не рассматривает для себя возможность продажи вещей для россиян. Однако не исключено, что другие именитые компании действительно захотят вернуть себе утраченные позиции.

«В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России», — сообщили представители компании.

Одними из тех, кто всерьез может рассмотреть возможность вернуться на российский рынок, стали Zara и Berska. В самих компаниях конкретный ответ дать так и не смогли «из-за отсутствия достаточности сведений», но ни опровергать, ни подтверждать появившиеся слухи в пресс-службе не стали.

«Мы не комментируем этот вопрос. Последнее официальное сообщение о продаже нашего бизнеса в Российской Федерации группе Daher <…> было направлено в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании 25 октября 2022 года», — заявили в компаниях журналистам ТАСС.

Сообщения о том, что западные бренды прощупывают почву на предмет возвращения на российский рынок, стали появляться на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине 12 февраля. СМИ сообщили, что оценивают перспективы по возвращению на российский рынок крупных южнокорейских компаний, но помимо них в негласном списке были названы и некоторые модные магазины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле думают на тему возвращения западных брендов в Россию.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:39
В России хотят запретить продажу некоторых аксессуаров для автомобиля
16:36
Путин возложил цветы к памятнику Собчака в 25-ю годовщину его смерти
16:26
«Тусуются малыши»: дети Петросяна и Брухуновой отдыхают за границей без родителей
16:12
МИД РФ: необходимо пресечь действия Киева по истреблению всего русского
15:59
Трехлетнего ребенка нашли одного в захламленной квартире в Москве
15:44
«Было — 40. Грелись чаем, шутками»: как Калюжный выживал на съемках «Красного шелка»

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
«Я таю, когда вижу этого человека»: юный Могильников о своей второй половинке
«Основной партнер»: Елена Подкаминская о рабочих отношениях с Милошем Биковичем
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год