Свет неоновых витрин: российские города охватил тренд на ностальгию
Реставраторы возвращают теплое и живое освещение на улицы — оно работает как машина времени.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сразу несколько российских городов стали привлекательнее для туристов. Новосибирск, Калуга и Иваново — теперь точки притяжения для тех, кого тянет в советское прошлое.
Там возвращают улицам теплый неоновый свет. Энтузиасты реставрируют старые вывески, которые просто ржавели много лет подряд. Как ностальгия меняет города — увидел корреспондент «Известий» Игорь Капориков.
Они мерцали, потрескивали, иногда гасли целыми буквами. Но именно таким был вечерний советский город — теплым, живым, настоящим. Сегодня одни буквы ржавеют на крышах, другие давно уничтожены, но кое-где советский неон снова оживает.
В Новосибирске Любим Любаев возвращает городу его яркие воспоминания. Среди спасенных вывесок — легендарная «Весна», знакомая нескольким поколениям сибиряков.
— Мне она очень нравится. Вспоминаю свою молодость. Я в этом магазине покупала свадебное платье.
Чтобы сохранить дух оригинала, реставратор не маскирует старую вывеску современной подсветкой с диодами. Здесь все по-настоящему.
«Это стеклянные трубки, закачанные газом. Технология старая, а весь материал соответственно новый», — сказал реставратор советских неоновых вывесок из Новосибирска Любим Любаев.
Сейчас Любаев взялся за самую большую неоновую вывеску Новосибирска. Двадцать метров в длину. Шесть — в высоту. И надпись: «При запахе газа звонить 04».
«Если все конструкции будут светиться, то это будет такой туристической Меккой для людей. Приехать посмотреть, даже с соседних городов посмотреть на наши вывески. Мне кажется, это круто», — добавил Любаев.
Похожая история — в Калуге. Здесь вернули к жизни советскую «Одежду».
— Когда такие вывески исчезают, мы теряем частичку города.
Восстановленная вывеска работает почти как машина времени. В Омске это легендарная «Радость», в Апатитах — «Дружба». В Петрозаводске — «Миру мир».
Но пока в одних городах старый свет возвращают, в других от него остаются только ржавые буквы. В Иванове знаменитый «Современник» лежит на земле. Когда-то эта вывеска светилась над кинотеатром. Теперь жители и краеведы хотят вернуть ее обратно.
«Она украшала боковой фасад бывшего здания „Современник“. Который до сих пор является доминантой в этом месте. Символом для жителей города Иваново», — сказала дизайнер, житель города Иваново Наталья Летунова.
Чтобы понять, почему вокруг нескольких букв сегодня возникают такие страсти, нужно вернуться почти на сто лет назад. Первая вывеска из газосветной трубки загорелась в Москве в 1932 году: всего три буквы «Сад», и светили они над входом в парк имени Прямикова.
Эксперимент оказался успешным. Вот что в 1935-м об этом писали «Известия»: «В этом году неоновые огни по-новому осветят улицы и витрины магазинов». Так и произошло.
Газосветные трубки украшали кинотеатры, универмаги, гостиницы, кафе. Засветился неон и в советском кино.
Неон стал визуальным символом большого города. Вывески проектировали художники, продумывали до мелочей, чтобы буква не спорила с фасадом, а становилась его частью.
«Они ценны потому, что больше вот такого плана никто никогда не сделает. Изменилось общество, изменились требования рекламодателей», — сказал дизайнер, коллекционер, историк дизайна Азат Романов.
Сегодня все проще: светодиоды дешевле, мощнее, экономичнее. Но есть нюанс — они и светят иначе. Холоднее. Американский астронавт Дон Петтит годами снимал Землю с орбиты и заметил: ночные города становятся все ярче, а теплый свет постепенно вытесняют белый и голубой.
И такой холодный белый свет, по словам ученых, может негативно влиять на настроение. Старый неон — наоборот, его создает. Возможно, поэтому такие вывески стоит сохранять. Не ради рекламы — ради памяти и того самого тепла.
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