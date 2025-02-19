«Сорваны из-за действий ВСУ»: глава «Росатома» раскрыл сроки перезапуска ЗАЭС

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 35 0

Лихачев: ЗАЭС перезапустят, когда позволит военно-политическая обстановка

Как только позволит обстановка: «Росатом» готовит ЗАЭС к скорому запуску

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сейчас этому процессу мешает военно-политическая обстановка.

Директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что эксплуатация Запорожской атомной электростанции будет восстановлена, как только придет в норму военно-политическая обстановка. Об этом он заявил в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам чиновника, в «Росатоме» уже готовится большая программа по возобновлению работы ЗАЭС, которую планируется реализовать, когда ситуация с провокациями украинских боевиков будет разрешена.

«Работа по подготовке к запуску атомной электростанции сейчас идет полным ходом, и мы к нему перейдем, как только это позволит военно-политическая обстановка», — объяснил Лихачев.

Он также отметил, что из-за непрерывных угроз безопасности станции со стороны Украины, с территории ЗАЭС уже долгое время не удается вывезти экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Киевский режим предпринимает попытки саботировать их пребывание на станции, а также не допустить их ротации на новую комиссию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
«Диктатор без выборов»: Трамп очень жестко прошелся по Зеленскому
19:31
На концерте SHAMAN женщина поцеловала экран с фото офицера под песню «Встанем»
19:29
Патрушев: товарооборот сельхозпродукцией между РФ и ОАЭ в 2024 году вырос на 30%
19:16
Снова истерика: Зеленский взбесился из-за слов Трампа о доверии к нему 4% украинцев
19:01
Собянин: 23 февраля парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно
18:46
Героизм на передовой: Путин оценил работу военкоров

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год