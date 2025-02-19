Сейчас этому процессу мешает военно-политическая обстановка.

Директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что эксплуатация Запорожской атомной электростанции будет восстановлена, как только придет в норму военно-политическая обстановка. Об этом он заявил в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам чиновника, в «Росатоме» уже готовится большая программа по возобновлению работы ЗАЭС, которую планируется реализовать, когда ситуация с провокациями украинских боевиков будет разрешена.

«Работа по подготовке к запуску атомной электростанции сейчас идет полным ходом, и мы к нему перейдем, как только это позволит военно-политическая обстановка», — объяснил Лихачев.

Он также отметил, что из-за непрерывных угроз безопасности станции со стороны Украины, с территории ЗАЭС уже долгое время не удается вывезти экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Киевский режим предпринимает попытки саботировать их пребывание на станции, а также не допустить их ротации на новую комиссию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС.