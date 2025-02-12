ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС

Украинский беспилотник атаковал автомобильную стоянку в Энергодаре и территорию, приближенную к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский беспилотник атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.