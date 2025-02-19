«Наше новое воеводство»: Польша собирает деньги на покупку Гавайев

Сбор организован в ответ на планы Трампа «приобрести» Гренландию.

В Польше собирают деньги на покупку Гавайев в ответ на планы президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Об этом свидетельствуют данные на местной платформе Zrzutka, где был открыт сбор.

«Гавайи — наше новое воеводство! Польше нужны тропики!» — отмечается на сайте.

Организаторы планируют собрать один миллион злотых (около 23 миллионов рублей). По их мнению, этой суммы должно хватить на покупку тихоокеанской территории США. Согласно информации на сайте, до окончания акции осталось 84 дня.

В случае удачной сделки штат Гавайи станет «курортно-экономической зоной Республики Польша». Правда, граждане страны не спешат перечислять средства на покупку — в настоящий момент собрано всего лишь десять злотых.

К слову, президент США Дональд Трамп неоднократно демонстрировал намерения сделать Гренландию «частью США», чтобы якобы обеспечить национальные интересы американцев. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

Еще в декабре, комментируя назначение посла в Дании, Трамп подчеркнул, что контроль над Гренландией для Штатов — «абсолютная необходимость». Купить этот остров он хотел еще в 2019 году, однако провернуть сделку не удалось, Трамп получил отказ.

В датском парламенте к претензиям американца относятся с осуждением, называя их «циничной политикой сверхдержавы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров пошутил о Гренландии в ответ на вопрос об уступках по Украине.