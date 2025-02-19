В РФ ужесточат наказание за уничтожение имущества по мотивам вражды

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ГД приняла проект об ужесточении наказания за порчу имущества по мотивам вражды

Дума ввела до пяти лет заключения за уничтожение имущества по мотивам вражды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В статью 167 УК РФ будут внесены изменения.

В Госдуме приняли закон, который изменит наказание за уничтожение или повреждение чужого имущества по мотивам ненависти или вражды. Теперь за такие преступления можно получить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект, внесенный в июле 2024 года группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, прошел два чтения в один день. Впервые его обсудили еще в декабре прошлого года. Изменения касаются статьи 167 Уголовного кодекса РФ, которая регулирует наказания за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Прежде, наказание за такие преступления ограничивалось двумя годами тюрьмы, если ущерб был значительным. Однако если преступление совершалось с хулиганскими побуждениями, например, с использованием взрывчатых веществ или привело к тяжким последствиям, срок мог достигать пяти лет.

Новый закон вводит суровое наказание в тех случаях, когда преступление совершено на почве политической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. Теперь за подобные действия против любой социальной группы виновные могут получить до пяти лет лишения свободы.

Депутаты заявляют, что такие меры необходимы для борьбы с ростом экстремизма и защиты граждан от насилия, мотивированного ненавистью. Закон вступит в силу сразу после подписания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести выплаты к официальным юбилеям свадеб.

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