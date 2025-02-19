Путин: Россия сделала первый шаг по возобновлению работы с США

Российская Федерация сделала первый шаг по возобновлению сотрудничества с США по разным направлениям, сообщил президент страны Владимир Путин во время встречи с журналистами. Лидер РФ подчеркнул, что он получил информацию по всем аспектам встречи делегаций двух государств в Эр-Рияде.

Результаты диалога России и Штатов российский президент назвал положительными. Он ответил, что в данный момент уже ведется общая работа по вопросам в разных сферах — как экономики, так и энергетических рынках и даже по освоению космоса. В том числе, поднималась тема Ближнего Востока.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Также он упомянул, что пока еще рано говорить о дате встречи между российским лидером и главой США, на следующей неделе они «вряд ли» состоится. Кроме того, президент России сам решит, когда начнутся контакты с Штатами по Украине. Подробности встречи рассказывал 5-tv.ru.