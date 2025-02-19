Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине
Он заявил об этом после ознакомления с результатами встречи делегатов России и США в Эр-Рияде.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине.
Путин поблагодарил руководство Саудовской Аравии за предоставлении площадки переговоров РФ и США. Комментируя итоги этих переговоров в Эр-Рияде, глава государства добавил, что Россия никогда не отказывалась от них.
«Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы», — сказал российский лидер.
Читайте также
79%
-0.09 95.67
-0.13
Нашли ошибку?