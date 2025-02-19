Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 1 277 0

Он заявил об этом после ознакомления с результатами встречи делегатов России и США в Эр-Рияде.

Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Путин поблагодарил руководство Саудовской Аравии за предоставлении площадки переговоров РФ и США. Комментируя итоги этих переговоров в Эр-Рияде, глава государства добавил, что Россия никогда не отказывалась от них.

«Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы», — сказал российский лидер.

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