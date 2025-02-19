Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Путин поблагодарил руководство Саудовской Аравии за предоставлении площадки переговоров РФ и США. Комментируя итоги этих переговоров в Эр-Рияде, глава государства добавил, что Россия никогда не отказывалась от них.

«Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы», — сказал российский лидер.