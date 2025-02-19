Путин заявил, что США по-прежнему обсуждают с Европой конфликт на Украине

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 131 0

Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров в Эр-Рияде неуместна.

Путин заявил, что США по-прежнему обсуждают с Европой конфликт на Украине

Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

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Президент России Владимир Путин заявил, что американская сторона продолжает обсуждать конфликт на Украине с Европой.

Российский лидер добавил, что у Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США. По мнению Путина, истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна.

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