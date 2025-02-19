Путин заявил, что США по-прежнему обсуждают с Европой конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что американская сторона продолжает обсуждать конфликт на Украине с Европой.

Российский лидер добавил, что у Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США. По мнению Путина, истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна.