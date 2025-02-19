Патрушев: товарооборот сельхозпродукцией между РФ и ОАЭ в 2024 году вырос на 30%

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 19 0

Вице-премьер России посетил международную выставку «Gulfood 2025», где рассказал о своих ожиданиях от этого мероприятия и перспективах для двусторонних отношений.

Фото, видео: Zuma/ТАСС

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Товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам 2024 года увеличился на 30%. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил журналистам во время посещения Международной выставки продуктов, напитков и оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии «Gulfood 2025» в ОАЭ.

Вице-премьер отметил, что партнерство России со странами Персидского залива в сфере агропромышленного комплекса имеет стратегический характер.

«В прошлом году товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами увеличился на 30%. При этом на 30% вырос и российский экспорт», — добавил Патрушев.

Кроме того, за первый месяц текущего года товарооборот с Арабскими Эмиратами увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году.

Наша страна поставляет в ОАЭ зерновые и бобовые культуры, мясо, в том числе халяльную продукцию. Имеется большой потенциал поставок мясной, молочной продукции и безалкогольных напитков, сказал российский вице-премьер.

Дмитрий Патрушев уверен, что выставка «Gulfood 2025» позволит российским производителям заключить перспективные контракты и расширить рынки сбыта своей продукции.

В этом году на этой выставке представлены более 150 производителей отечественной продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев и глава Тывы обсудили ситуацию с экологией и развитие экономики региона.

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