Сталлоне «побил» Зеленского в игре: «Рокки на пенсии, но все еще в деле»

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Сильвестр Сталлоне опубликовал видео из игры с избиением Зеленского

«Рокки еще в деле»: Сталлоне побил Зеленского в игре

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Прежде глава Украины взбесился из-за слов о маленьком уровне доверия народа к нему.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне «побил» президента Украины Владимира Зеленского. Видео он опубликовал в личном блоге.

В ролике показано, как главный игрок ходит по кабинету украинского лидера. Увидев NPC-Зеленский (неигровой персонаж), начинает его бить. Тот же пытается уклоняться от ударов. Причем Сталлоне приложил ссылку на эту игру.

«Рокки (герой одноименного фильма, роль которого исполнил Сталлоне. — Прим. ред.) на пенсии. Но даже на пенсии он все еще в деле», — подписал актер видео.

Прежде президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский «ужасно» поработал президентом Украины, разрушив страну и напрасно загубив миллионы человеческих жизней. Он обвинил главу киевского режима в отказе от произведения выборов. По его словам, Зеленский — всего лишь комик, имевший в прошлом весьма скромный успех. Из-за этого вдвойне удивительно, что он смог убедить власти США выделить ему более 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский взбесился из-за слов Трампа о доверии к нему 4% украинцев. Президент Незалежной также отказался платить по счетам США, занизив сумму помощи в пять раз.

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