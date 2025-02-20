Сталлоне «побил» Зеленского в игре: «Рокки на пенсии, но все еще в деле»
Сильвестр Сталлоне опубликовал видео из игры с избиением Зеленского
Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press
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Прежде глава Украины взбесился из-за слов о маленьком уровне доверия народа к нему.
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне «побил» президента Украины Владимира Зеленского. Видео он опубликовал в личном блоге.
В ролике показано, как главный игрок ходит по кабинету украинского лидера. Увидев NPC-Зеленский (неигровой персонаж), начинает его бить. Тот же пытается уклоняться от ударов. Причем Сталлоне приложил ссылку на эту игру.
«Рокки (герой одноименного фильма, роль которого исполнил Сталлоне. — Прим. ред.) на пенсии. Но даже на пенсии он все еще в деле», — подписал актер видео.
Прежде президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский «ужасно» поработал президентом Украины, разрушив страну и напрасно загубив миллионы человеческих жизней. Он обвинил главу киевского режима в отказе от произведения выборов. По его словам, Зеленский — всего лишь комик, имевший в прошлом весьма скромный успех. Из-за этого вдвойне удивительно, что он смог убедить власти США выделить ему более 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский взбесился из-за слов Трампа о доверии к нему 4% украинцев. Президент Незалежной также отказался платить по счетам США, занизив сумму помощи в пять раз.
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