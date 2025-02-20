Так не говори! Какие слова на собеседовании влияют на заработную плату

Важно быть уверенным в стоимости своего труда.

Во время собеседования неуверенные ответы на вопросы о заработной плате могут снизить сумму оклада. Об этом изданию Lenta.ru рассказала карьерный эксперт Алена Чукина.

По словам специалиста, существуют «фразы-убийцы», которые могут повлиять на итоги собеседования. Эксперт не рекомендует заявлять, что вам важен только опыт, а не уровень заработной платы — как и указывать на то, что проект, в котором вы хотите участвовать, важнее суммы за ваши труды.

Чукина также советует не занижать и не соглашаться без спокойной дискуссии на тот объем оплаты труда, который ниже ваших ожиданий.

Специалист подчеркивает, что нужно быть уверенным, знать цену себе — навыкам и опыту. Она советует говорить открыто о сумме оклада, которую вы считаете достойной для себя.

«Отказ от обсуждения зарплаты создает впечатление, что кандидат не ценит свой труд. Работодатель может предложить меньшую сумму, чем вы заслуживаете», — объясняет Чукина.

Эксперт рекомендует провести исследование рынка труда в вашей области. Это поможет составить четкое представление о том, сколько действительно стоят ваши усилия, а также сделает ответ на этот вопрос аргументированным.

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