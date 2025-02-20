Подкаминская о работе в Китае: «Невероятное приключение, непростое. „Погибали“ все»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 59 0

Подкаминская рассказала о сложностях работы в Китае

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса осталась под большим впечатлением от работы с коллегами из Поднебесной.

Коллеги из Китая поддерживали актрису Елену Подкаминскую на съемках фильма «Красный шелк». Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере этой картины.

Актрисе предстояло выучить несколько реплик на китайском языке, что было довольно сложно. Но китайцы оказались очень доброжелательными и даже стали аплодировать Подкаминской, когда она произнесла весь свой текст.

«Я была страшно горда, что им не стыдно за меня, что я справилась с репликами. Потому что кто, как не они могли оценить, что я там выписываю интонационно!» — говорит актриса.

Кроме того, Подкаминская поделилась своими впечатлениями от погоды в Поднебесной.

«Это было невероятное приключение, очень непростое», — рассказала актриса.

По ее словам, это был очень экстремальный опыт, так как во время съемок было очень жарко, и в такую погоду мало кто мог работать даже из китайских артистов.

«Все лежали такие красные, и на них (китайцах — Прим. ред.) были пластыри, которые защищали их от перегрева. „Погибали“ все», — рассказала актриса.

Лишь в последний день съемок природа, наконец, сжалилась над актерами, и пошел дождь. Артистка так никогда еще не радовалась свежему воздуху.

Ранее 5-tv.ru писал, как Глеб Калюжный выживал на съемках «Красного шелка».

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