Мужские обрезания в Мозамбике: Трамп продолжает удивляться тратам администрации Байдена

Американский президент привел примеры необоснованных трат демократов.

На процедуру мужского обрезания в Мозамбике из бюджета США было выделено 12 миллионов долларов. Об это заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.

Президент раскритиковал действия предыдущей администрации, а также привел примеры других необоснованных трат. Так, Соединенные Штаты выделили около 30 миллионов долларов на «политический ландшафт» в Бангладеш. Средства были направлены якобы на его усиление.

«Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом», — возмутился Трамп.

Кроме того, предыдущая администрация направила свыше 40 миллионов долларов на «социальные и поведенческие изменения в Уганде».

Глава Белого дома также рассказал, что ему удалось добиться снижения стоимости нового президентского самолета Air Force One в ходе переговоров с компанией Boeing. Таким образом он сэкономил американскому бюджету 1,7 миллиарда.

Прежде Трамп отмечал, что администрация его предшественника Джо Байдена выделила 100 миллионов долларов на презервативы для религиозно-политического палестинского движения ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп разочарован из-за отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от сделки по ископаемым.