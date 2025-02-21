Бессонная ночь: Анне Хилькевич пришлось вызвать медиков для пятимесячной дочки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Дети Анны Хилькевич заболели на отдыхе за границей

Заплатили 120 тысяч: детям Анны Хилькевич вызвали врача на отдыхе за границей

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Случилось все на отдыхе в ОАЭ. Выезд врачей на дом обошелся дорого знаменитой маме.

Дети актрисы Анны Хилькевич заболели на отдыхе за границей. Об этом сообщила сама артистка в своем Telergam-канале.

Семья улетела отдыхать в ОАЭ. Столица эмиратов Абу-Даби встретила их «свеженькой» погодой. К тому же 18 февраля выяснилось, что старшие дочери актрисы подхватили, скорее всего, грипп.

Врач осматривает младшую дочь Анны Хилькевич. Врач осматривает младшую дочь Анны Хилькевич. Фото: Instagram*/annakhilkevich

Два дня спустя ситуация усугубилась. Заболела младшая наследница знаменитости, пятимесячная Оливия. Утро Анны после бессонной ночи началось не с кофе, а врачей. Оказалось, что визит медиков в ОАЭ — удовольствие не дешевое.

«Консультация и мазок вышли на 120 тысяч рублей. Как вам такое?» — спрашивает подписчиков актриса.

Через пару часов после новостей о заболевшей малышки. Хилькевич вновь вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что девочке стало лучше, а также поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Хилькевич намерена стать матерью в четвертый раз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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