Бессонная ночь: Анне Хилькевич пришлось вызвать медиков для пятимесячной дочки
Дети Анны Хилькевич заболели на отдыхе за границей
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Случилось все на отдыхе в ОАЭ. Выезд врачей на дом обошелся дорого знаменитой маме.
Дети актрисы Анны Хилькевич заболели на отдыхе за границей. Об этом сообщила сама артистка в своем Telergam-канале.
Семья улетела отдыхать в ОАЭ. Столица эмиратов Абу-Даби встретила их «свеженькой» погодой. К тому же 18 февраля выяснилось, что старшие дочери актрисы подхватили, скорее всего, грипп.
Врач осматривает младшую дочь Анны Хилькевич.
Два дня спустя ситуация усугубилась. Заболела младшая наследница знаменитости, пятимесячная Оливия. Утро Анны после бессонной ночи началось не с кофе, а врачей. Оказалось, что визит медиков в ОАЭ — удовольствие не дешевое.
«Консультация и мазок вышли на 120 тысяч рублей. Как вам такое?» — спрашивает подписчиков актриса.
Через пару часов после новостей о заболевшей малышки. Хилькевич вновь вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что девочке стало лучше, а также поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Хилькевич намерена стать матерью в четвертый раз.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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