«Дал нам три недели»: Трамп поставил ультиматум Европе о капитуляции Украины

Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины
Фото: Reuters/Kent Nishimura
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О требованиях американского президента рассказал депутат Европарламента.
Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу три недели на согласование условий капитуляции Украины. Об этом сообщил депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X.
«Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — отмечается в публикации.
Аалтола также написал, что глава Белого дома уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности России. У Европы есть три недели, чтобы «повзрослеть», заключил он.
К слову, на этой неделе Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от произведения выборов, а также заявил, что тот ужасно поработал президентом Украины.
По словам американского лидера, Зеленский — всего лишь комик, имевший в прошлом весьма скромный успех. Из-за этого вдвойне удивительно, что он смог убедить власти США выделить ему более 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп разочарован в Зеленском из-за отказа от сделки с ископаемыми.
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