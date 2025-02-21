О требованиях американского президента рассказал депутат Европарламента.

Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу три недели на согласование условий капитуляции Украины. Об этом сообщил депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X.

«Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — отмечается в публикации.

Аалтола также написал, что глава Белого дома уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности России. У Европы есть три недели, чтобы «повзрослеть», заключил он.

К слову, на этой неделе Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от произведения выборов, а также заявил, что тот ужасно поработал президентом Украины.

По словам американского лидера, Зеленский — всего лишь комик, имевший в прошлом весьма скромный успех. Из-за этого вдвойне удивительно, что он смог убедить власти США выделить ему более 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп разочарован в Зеленском из-за отказа от сделки с ископаемыми.