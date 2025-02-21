Путин рассказал, что поможет достичь успеха в сфере технологий

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Путин: нужно играть на опережение, чтобы достичь успеха в сфере технологий

Путин рассказал, что поможет достичь успеха в сфере технологий

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это стало заключительной мыслью российского президента в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.

Чтобы быть успешными в сфере технологий, необходимо играть на опережение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.

«И я закончить нашу дискуссию хотел бы тем, что было только что сказано коллегой слева от меня: чтобы быть успешными, нужно играть на опережение. Успехов вам», — сказал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин также заявил о наращивании выпуска полимеров в России в ближайшие годы.

Также он сообщил о планах создания в городе Усолье-Сибирское Иркутской области современного федерального центра мало- и среднетоннажной химии. Он будет выпускать специальную химическую продукцию, в частности смолы и растворители, без которой невозможно развитие микроэлектроники, фармацевтики и других критически важных сфер, отметил Путин.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:36
«Дал нам три недели»: Трамп поставил ультиматум Европе о капитуляции Украины
19:29
«Это героический поход»: Елена Север о создании фильма «Северный полюс»
19:22
Трамп считает неважным присутствие Зеленского на переговорах по Украине
19:17
«Прогулочные зоны и рестораны»: новый владелец СИЗО «Кресты» нашел ему применение
19:00
Ощущение счастья: прогноз Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта
18:51
Путин пошутил про роль денег в организме человека

Сейчас читают

Путин пошутил про роль денег в организме человека
Похоронили за день до свадьбы: юная певица заживо сварилась в собственной ванне
Все к лучшему: что принесет парад планет 28 февраля 2025 всем знакам зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год