Путин заявил о наращивании выпуска полимеров в России в ближайшие годы

Новые предприятия позволят России нарастить выпуск полимеров в ближайшие годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Ведется строительство Амурского газохимического комплекса, других предприятий, что позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить выпуск полимеров — ключевого продукта нефте- и газохимии», — подчеркнул глава государства.

Также он сообщил о планах создания в городе Усолье-Сибирское Иркутской области современного федерального центра мало- и среднетоннажной химии. Он будет выпускать специальную химическую продукцию, в частности смолы и растворители, без которой невозможно развитие микроэлектроники, фармацевтики и других критически важных сфер, отметил Путин.

Также в ходе пленарной сессии президент заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов.

Кроме того, Путин призвал добиваться превосходства в области химии и создания новых материалов, предлагая конкурентные по качеству инновационные продукты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил выставку Форума будущих технологий в Москве.