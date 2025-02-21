Путин заявил о наращивании выпуска полимеров в России в ближайшие годы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Глава государства рассказал о планах развития химической отрасли на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Фото, видео: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

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Новые предприятия позволят России нарастить выпуск полимеров в ближайшие годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Ведется строительство Амурского газохимического комплекса, других предприятий, что позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить выпуск полимеров — ключевого продукта нефте- и газохимии», — подчеркнул глава государства.

Также он сообщил о планах создания в городе Усолье-Сибирское Иркутской области современного федерального центра мало- и среднетоннажной химии. Он будет выпускать специальную химическую продукцию, в частности смолы и растворители, без которой невозможно развитие микроэлектроники, фармацевтики и других критически важных сфер, отметил Путин.

Также в ходе пленарной сессии президент заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов.

Кроме того, Путин призвал добиваться превосходства в области химии и создания новых материалов, предлагая конкурентные по качеству инновационные продукты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил выставку Форума будущих технологий в Москве.

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