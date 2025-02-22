При поддержке России: Венгрия помогла организовать поставки газа в Приднестровье

Европейская компания-трейдер не допустит газовой блокады.

Приднестровье больше не находится под угрозой энергетического кризиса вследствие остановки поставок газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сделанное им в ходе пресс-конференции.

«Я провел переговоры с несколькими венгерскими энергетическими компаниями, а также с министром иностранных дел Молдавии, после чего компания с венгерским собственником действительно поставляет природный газ в приднестровский регион», — предоставил он общественности отчет о проделанной работе.

Министр рассказал, что накануне для поиска выхода из кризиса, под влиянием которого оказались более 350 тысяч жителей Приднестровья, с ним связался зампредседателя Правительства Росиии Александр Новак, курирующий вопросы энергетики.

Сийярто уточнил, что Будапешт согласился помочь региону после его отказа от сотрудничества с Европейским союзом на фоне неудобных условий.

Он уточнил, что речь идет о поставках газа не из Венгрии, а компанией, принадлежащей венгерскому капиталу — компания-трейдер MET Gas and Energy Marketing AG не расположена на территории страны, но входит в ее капитал.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Приднестровья остались без света и газа.