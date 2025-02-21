«Никто не работает»: на Сахалине в разгаре сезон зимней рыбалки

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На лед выходят семьями — закинуть удочку женщины любят не меньше, чем мужчины.

Фото, видео: 5-tv.ru

На юге Сахалина тысячи рыбаков устремились за местной корюшкой — зубарем. Рыба клюет одна за другой, не нужна даже наживка. Ажиотаж такой, что приезжают целыми семьями. Место на льду занимают еще с вечера. На подъездах к Охотскому морю растянулись огромные пробки. Об улове мечты — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Восторгу нет предела. Такое удивит даже бывалого рыбака. Одна из самых редких и желанных рыб пошла косяком.

«Когда зубарь идет на Сахалине никто не работает — оооо — все черно! Это все люди, это рыбаки», —рассказывает очевидец.

Зубарь на местном сленге — ценнейшая разновидность корюшки. Так называют самую крупную, до 40 сантиметров. На Сахалине у небольшого села Стародубское — пробки на дорогах, ажиотаж на льду.

Рыбалка здесь азартная — не успеваешь удочку закинуть, клюет корюшка или навага. С двумя могут управиться только супер-профессионалы.

«Самого детства — от отца. И он такой же», — рассказал местный рыбак.

На лед выходят семьями. Закинуть удочку женщины любят не меньше, чем мужчины. На рыбалку берут и детей.

У рыбаков — свои хитрости и секреты. Знают когда клюет лучше — по утрам или на закате. В зимней рыбалке важно чувствовать, как тянет в воде рыба.

«Кто здесь пишет, что ловится, кто пишет — в Лесном ловится. Сегодня писали — смотрели, что тут в четыре утра уже пробка», — рассказывает рыбачка по имени Виктория.

За корюшкой по льду залива несколько километров идут пешком… Или вот так — везут десятки килограммов снастей на санках.

С недавних пор пользуются «ледовым такси». Ход рыбы спровоцировал и такую услугу — доставка до места рыбалки на мини-снегоходе.

Рыбные места совсем не тайна — их видно издалека. Там, где клюет на расстоянии в паре метров друг от друга забуриваются сотни рыбаков:

«Рыбка проснулась! Поперла, набегами прям — от души. Как из пулемета!».

Самое популярное блюдо из корюшки — жареха. Просто рыба в муке с солью на подсолнечном масле. Но на Дальнем востоке — куда популярнее корюшку вялить.

«Соль, немножко сахара можно. Навагу можно в креветочном соусе немного. И все — промыл да повесил», — рассказал рыбак по имени Иван.

Неважно как рыба приготовлена, уверены рыбаки. Самая вкусная — та, что сам поймал.

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