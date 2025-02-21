«Ни при каких обстоятельствах»: адвокат P. Diddy отказался вести дело рэпера

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 36 0

Адвокат P. Diddy не будет вести дело рэпера

«Ни при каких обстоятельствах»: адвокат Diddу отказался от своего подзащитного

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Энтони Рикко заявил, что у него «были причины» прервать сотрудничество.

Защитник музыкального магната Шона Комбса, более известного как P. Diddy, Энтони Рикко больше не планирует представлять интересы исполнителя. Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на слова самого адвоката.

«Хотя я обеспечил Шону Комбсу высокий уровень юридического представительства, ожидаемый судом, ни при каких обстоятельствах я не могу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса», — четко выразил свою позицию Рикко.

На данный момент суд Нью-Йорка уже получил ходатайство об отказе от адвокатской работы правозащитника.

Подробнее рассказать о мотивах принятого решения Энтони Рикко не позволила, по его признанию, адвокатская тайна. Однако специалист подчеркнул, что его выход из игры стимулирует развитие судебного процесса, так как разбирательство по делу о насилии, торговле людьми и рэкете начнется без промедления. Обвиняемого могут лишить свободы пожизненно, если вина будет доказана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, модель попала в ловушку P. Diddу и подверглась насилию.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:42
Ковальчук заявил об уникальном опыте РФ в развитии атомного ледокольного флота
22:26
Кусок ракеты SpaceX Илона Маска упал в огород жителя Польши
22:09
«Никто не работает»: на Сахалине в разгаре сезон зимней рыбалки
21:53
Компании из США выразили заинтересованность в возвращении на российский рынок
21:36
«Ни при каких обстоятельствах»: адвокат P. Diddy отказался вести дело рэпера
21:21
Московское УФАС возбудило дела из-за цен на воду во Внуково

Сейчас читают

Трамп может приехать в Москву на праздник 9 мая
Московское УФАС возбудило дела из-за цен на воду во Внуково
Путин пошутил про роль денег в организме человека
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год