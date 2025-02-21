«Ни при каких обстоятельствах»: адвокат P. Diddy отказался вести дело рэпера

Энтони Рикко заявил, что у него «были причины» прервать сотрудничество.

Защитник музыкального магната Шона Комбса, более известного как P. Diddy, Энтони Рикко больше не планирует представлять интересы исполнителя. Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на слова самого адвоката.

«Хотя я обеспечил Шону Комбсу высокий уровень юридического представительства, ожидаемый судом, ни при каких обстоятельствах я не могу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса», — четко выразил свою позицию Рикко.

На данный момент суд Нью-Йорка уже получил ходатайство об отказе от адвокатской работы правозащитника.

Подробнее рассказать о мотивах принятого решения Энтони Рикко не позволила, по его признанию, адвокатская тайна. Однако специалист подчеркнул, что его выход из игры стимулирует развитие судебного процесса, так как разбирательство по делу о насилии, торговле людьми и рэкете начнется без промедления. Обвиняемого могут лишить свободы пожизненно, если вина будет доказана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, модель попала в ловушку P. Diddу и подверглась насилию.