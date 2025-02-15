Новый иск: модель обвинила P. Diddу в насилии

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 41 0

Пи Дидди снова в центре скандала: новые обвинения от потерпевшей

Пи Дидди обвинили в новом преступлении

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юристы музыканта по-прежнему уверены в его победе.

Скандал вокруг рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, продолжает набирать обороты. На днях артисту предъявили новый иск. Об этом сообщает портал TMZ.

Модель, чье имя не называется, обвиняет музыканта в том, что он угостил ее напитком с наркотическим веществом на VIP-вечеринке в Нью-Йорке в 1999 году. После этого, по словам девушки, он предложил ей провести ночь в его доме, чтобы отдохнуть. Однако вместо обещанного отдыха модель ждала ловушка. Якобы P. Diddy в течение нескольких часов удерживал ее против воли, применяя насилие.

Иски против рэпера не новость, но данное дело привлекло особое внимание, поскольку женщина утверждает, что после употребления напитка она почувствовала сильное головокружение и была неспособна сопротивляться. В ее заявлении говорится, что она несколько раз просила уйти, но артист продолжал настаивать, что ей нужно остаться.

Юристы P. Diddy уже заявили, что обвинения не имеют под собой оснований.

«Независимо от того, сколько исков будет подано — особенно теми людьми, которые отказываются ставить свои имена под заявлениями, — это не изменит того факта, что мистер Комбс никогда не совершал сексуального насилия и не занимался торговлей людьми: мужчинами или женщинами, взрослыми или несовершеннолетними», — заявила юридическая команда Пи Дидди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще три человека заявили об изнасиловании рэпером P. Diddy.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:58
«Очень взрослая публика»: организатор мероприятия в «Савой» о прошедшем на вечеринке рейде
22:30
«Видела подобное только в кино»: Бородина рассказала о помолвке с Сердюковым
22:15
Опубликованы кадры воссоединения Труфанова с семьей после освобождения из Газы
21:52
Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США
21:50
В США раскрыли подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
21:31
Новый иск: модель обвинила P. Diddу в насилии

Сейчас читают

Спустя 21 год: как изменились актеры из мультсериала «Лентяево»
Как изменились актрисы из сериала «H2O: просто добавь воды» спустя 20 лет
Таращит глаза и дергает головой: Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год