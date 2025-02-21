Трамп считает неважным присутствие Зеленского на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому не обязательно присутствовать на будущих встречах по вопросам урегулирования украинского конфликта. Слова американского лидера передает телерадиокомпания CBS News.

По словам Трампа, присутствие Зеленского на переговорах по Украине «не так уж и важно», так как у лидера киевского режима нет никаких «карт в рукаве», которые играли бы хоть какую-то роль в установлении мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп разочарован в Зеленском из-за отказа от сделки с ископаемыми.