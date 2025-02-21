Московское УФАС возбудило дела из-за цен на воду во Внуково

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 842 0

Оператора торговли в аэропорту заподозрили в ее завышении.

Московское УФАС возбудило дела из-за стоимости питьевой воды во Внуково

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило антимонопольные дела в отношении ООО «Регстаэр-М», оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли в аэропорту Внуково. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Уточняется, что дела возбуждены по статье «О защите конкуренции». Компанию заподозрили в установлении монопольно высоких цен на питьевую воду в «стерильных» (предполетных) зонах.

Сотрудники управления намерены проверить обоснованность ценообразования на питьевую воду в московском аэропорту.

Если в результате проверки подтвердятся факты нарушения со стороны «Регстаэр-М» антимонопольного законодательства, компанию обяжут снизить стоимость питьевой воды и оштрафуют.

В конце января сообщалось, что антимонопольщики намерены проверить цены на ряд продуктов питания, в том числе майонез, подсолнечное масло, маргарин и пищевую соль.

До этого подобная проверка была инициирована в отношении куриных яиц. Тогда в магазинах появился дефицит товара, а цены резко взлетели. Чтобы уравновесить рынок, пришлось закупать яйца у зарубежных поставщиков, в частности из Турции и Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы УФАС по Петербургу задержана по делу о превышении полномочий.

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Московское УФАС возбудило дела из-за цен на воду во Внуково

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