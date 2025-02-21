Кусок ракеты SpaceX Илона Маска упал в огород жителя Польши

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 248 0

Мужчина испугался, найдя поутру возле забора «нечто, похожее на лопнувший баллон».

Кусок ракеты SpaceX Илона Маска упал в огород жителя Польши

Фото: ABACA/ТАСС

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Житель Польши был шокирован, обнаружив у себя на заднем дворе огромный кусок ракеты SpaceX Илона Маска. Об этом пишет Daily Mail.

В статье говорится, что поляк Адам Боруки проснулся и обнаружил возле забора в своем саду за домом нечто, похожее на лопнувший баллон. Мужчина немедленно обратился в полицию.

«Владелец сообщил о крупном предмете размером примерно 1,5 на один метр, который появился ночью», — сообщили газете в польской полиции.

При поверхностном осмотре в загадочном предмете опознали обломки второй ступени ракеты SpaceX, однако после детального изучения эксперты пришли к выводу, что это, скорее всего, обломки Falcon 9, запущенной с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии в начале февраля. Вторая ступень ракеты должна была войти в атмосферу над Польшей как раз незадолго до происшествия.

Позднее департамент космической безопасности Польского космического агентства подтвердил на своем сайте, что «неконтролируемый вход в атмосферу второй ступени ракеты Falcon 9 произошел между 04:46 и 04:48 19 февраля 2025 года над Польшей».

В свою очередь в полиции выразили удовлетворение тем, что в результате падения обломка ракеты никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космический корабль Starship американской компании SpaceX взорвался в ходе седьмого испытательного полета.

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