Один из двигателей космического корабля Starship вышел из строя

Космический корабль Starship компании SpaceX столкнулся с неисправностью одного из двигателей во время первого полноценного орбитального испытания. Из-за возникшей проблемы продолжительность миссии решили сократить. Трансляция ведется на странице компании в X.

Беспилотная система, состоящая из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship, поднялась в воздух с пускового комплекса Starbase в штате Техас. Высота конструкции составляет около 40 этажей.

Изначально программа полета была рассчитана примерно на десять часов и шесть витков вокруг Земли. Однако во время миссии один из двигателей корабля вышел из строя, из-за чего компания решила сократить продолжительность испытания. Теперь Starship должен провести на орбите около трех часов, после чего его сведут с орбиты для мягкого приводнения в северной части Тихого океана.

Выход на орбитальную траекторию стал одной из ключевых целей программы Starship. Предыдущие 13 испытательных запусков с 2023 года проходили по суборбитальным траекториям.

SpaceX разрабатывает Starship как многоразовую транспортную систему для будущих космических миссий. Компания планирует использовать корабль для увеличения частоты запусков спутников Starlink, а также в перспективе для лунных миссий НАСА.

Илон Маск ранее заявлял, что SpaceX рассчитывает значительно увеличить количество запусков Starship в будущем. По оценкам компании, система должна стать основой для более масштабных космических проектов.

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