Полиция Берлина задержала подозреваемого в нападении у мемориала Холокоста

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Полиция Берлина задержала подозреваемого в нападении у мемориала Холокоста

Полиция Берлина задержала подозреваемого в нападении у мемориала Холокоста

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto

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Личность преступника устанавливается.

В Берлине полиция задержала подозреваемого в нападении у мемориала Холокоста, пишет немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина вернулся на место преступления, чем и привлек внимание правоохранителей, его руки были в крови. Нападавшего немедленно арестовали. В настоящий момент личность обвиняемого устанавливается.

Жертвой нападения стал 30-летний гражданин Испании. Он смог остаться в живых, хоть и получил серьезные раны. Медики характеризуют его состояние, как стабильное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина получил тяжелое ранение у мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Это случилось в районе Берлина Митте. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, которая прилегает к памятнику. Нескольким посетителям, которые стали свидетелями произошедшего, оказывают помощь спасатели. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен складной нож — оружие нападавшего.

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