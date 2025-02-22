«Это стресс»: Никас Сафронов рассказал о своем путешествии на Северный полюс

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 25 0

Никас Сафронов был на Северном полюсе вместе с Николаем Дроздовым

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Компанию художнику составил Николай Дроздов.

Народный художник России Никас Сафронов побывал на Северном полюсе. Экспедиция прошла в компании ученого-зоолога Николая Дроздова. Об этому художник рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Северный полюс».

«Я был на Северном полюсе с Дроздовым Николаем Николаевичем», — рассказал Никас Сафронов.

Он также поделился, что получал приглашение на Северный полюс от российского путешественника Федора Конюхова, однако не смог им воспользоваться. Совместное путешествие с Николаем Дроздовым навсегда осталось в памяти художника как непростое, но крайне увлекательное.

«Это всегда интересно. Это необычно, это стресс, который отражается в позитив», — поделился он впечатлениями.

Самые яркие эмоции от посещения Северного полюса Никас Сафронов связал с тем, что большая часть этой грандиозной территории принадлежит России.

«А потом берет гордость и радость, что все-таки Северный полюс по большей части принадлежит России, нашей стране. Это тоже очень важно», — резюмировал художник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никас Сафронов рассказал, что подарила ему служба в армии.

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