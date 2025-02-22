Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В Новосибирской области один человек погиб в аварии с пассажирским автобусом

Фото: ГАИ Новосибирской области

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В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и личного автомобиля в Новосибирской области погиб один человек. Об этом сообщили в областном главке ГАИ.

По имеющийся информации, авария случилась в Ордынском районе города — водитель на легковом авто Toyota Cresta выехал на встречную полосу движения и на большой скорости врезался в общественное транспортное средство. Также известно, что автобус следовал в Новосибирск из областного села Ярково.

Уточняется, что водитель иномарки из-за несовместимых с жизнью травм сразу скончался на месте.

При этом во время аварии с погибшим в машине находился один пассажир. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение. По данным Государственной автомобильной инспекции региона, находящиеся в общественном транспорте пассажиры не пострадали. Всего на нем перемещалось 13 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глухонемой водитель Maybach попал в крупное ДТП на северо-западе Москвы. В ходе аварии пассажиры получили травмы. Городские службы выясняют обстоятельства произошедшего.

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