Вернулась к бывшему? Ирина Шейк возобновила отношения с Томом Брэдли

Знаменитости планировали вместе провести Новый Год.

Супермодель Ирина Шейк снова начала встречаться с американским футболистом Томом Брэдли спустя год после разрыва отношений. Об этом сообщает издание PageSix со ссылкой на источник.

«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведет. Они разговаривали по телефону», — пишет инсайдер.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Gareth Evans/News Images



По сведениям, Брэди и Шейк на новогодних праздниках планировали совместную поездку, поскольку ни один из них не состоит в серьезных отношениях. Однако пока никто из них не комментировал слухи.

Спортсмен и модель начали встречаться в 2023 году, после того как познакомились на свадьбе общих знакомых. Их несколько раз видели вместе в отеле и, по слухам, Ирина ночевала в доме футболиста. Но спустя несколько месяцев пара рассталась.

До 2019 года Ирина Шейк состояла в отношениях с актером Брэдли Купером. Они воспитывают свою семилетнюю дочь Лею Де Сен. Бывшую пару неоднократно подозревали в воссоединении, ведь они всегда мило общались друг с другом, когда виделись.

Том же был 13 лет женат на бразильской модели Жизель Бюндхен. Но они развелись в октябре 2022 года. В браке у знаменитостей родились двое детей: сын Бенджамин и дочь Вивиан.

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