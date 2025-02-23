Перемирие под сомнением: Израиль не освободил более 600 заключенных из Палестины

Еврейское государство ожидает подтверждения безопасности для пленных в секторе Газа.

Больше 600 заключенных из Палестины не будут отпущены в ближайшее время. Освобождение находящихся под стражей в Израиле палестинцев откладывается до момента, пока власти государства не удостоверятся в обеспечении свободы для израильских заложников, которое не будет сопровождаться «унизительными церемониями». Об этом стало известно от американского информагентства Associated Press (AP), которое ссылается на администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

После того, как в субботу, 22 февраля, палестинское движение ХАМАС передало Израилю шесть заложников, должно было произойти ответное освобождение 620 заключенных. Однако этого не последовало.

«Это должно было стать крупнейшим однодневным освобождением заключенных в первой фазе прекращения огня в Газе», — написало AP.

Так, заявление Израиля повлияло на возможное перемирие в будущем. Теперь оно поставлено под сомнение.

При этом в армии обороны Израиля отметили, что командиры и солдаты ЦАХАЛ приветствуют каждого вернувшегося на свободу гражданина.

По информации агентства Safa, Израиль планировал отпустить названное количество заключенных из Палестины, среди которых должны были находиться 50 человек с пожизненными сроками отсидки. По имеющейся информации, также предполагалось освобождение 445 заключенных с территорий сектора Газа, арестованных после 7 октября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ХАМАС освободил еще двух израильских заложников.