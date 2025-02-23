Путин заявил об отважной борьбе участников СВО за мир и будущее народа России

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 42 0

Глава государства поздравил защитников Родины с праздником, 23 Февраля.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация День защитника Отечества

Участники спецоперации отважно сражаются за мир и светлое будущее народа России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград героям и защитникам Родины в Кремле.

«Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов. Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», — сказал он.

Путин поздравил собравшихся героев России с Днем защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что данный праздник уже давно стал символом уважения к ратным подвигам и памяти поколений предков, которые сражались за Родину. В этот день россияне с особым искренним чувством говорят о ветеранах Великой Отечественной войны (ВОВ), а также всех, кто сделал главной задачей своей жизни защиту нацбезопасности, жизней и свободы граждан РФ.

Прежде президент России Владимир Путин 2025 год объявил Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы.

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля с 2013 года. Решением президента РФ Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы.

С 23 Февраля россиян уже поздравил президент России Владимир Путин. В частности, глава государства обратился к нашим дорогим ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ. Путин напомнил, что сегодняшний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием — страна гордится своими героями.

Особые слова поздравления Путин оставил для российских солдат и офицеров, участников СВО. Они, рискуя своей жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают Родину, национальные интересы и будущее нашей страны, подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о превосходстве армии РФ. Она поздравила россиян с Днем защитника Отечества.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

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