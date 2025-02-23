«Россия — страна героев»: Матвиенко заявила о превосходстве армии РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Матвиенко: в мире нет более эффективной армии, чем в России

«Россия — страна героев»: Матвиенко заявила о превосходстве армии РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

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Тема:
День защитника Отечества

Спикер Совфеда поздравила россиян с Днем защитника Отечества.

Российская спецоперация на Украине показала, что сегодня Вооруженные силы РФ превосходят любые другие армии во всем мире. Такое заявление сделала председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении граждан с Днем защитника Отечества.

«Специальная военная операция, в ходе которой России противостоит фактически все НАТО, ясно показывает: сегодня в мире нет более эффективной армии, чем в России», — передает пресс-служба СФ ее слова в Telegram-канале.

Солдаты и офицеры достойно продолжают славные воинские традиции, проявляя героизм, мужество, отвагу и высокую боевую выучку в сражениях за свободу и независимость России, право самостоятельно определять свой путь развития, подчеркнула Матвиенко.

«Мы с гордостью можем сказать: Россия была, есть и будет страной героев, страной защитников Отечества», — добавила она.

Государство продолжит помогать военным исполнять свой долг. Решением президента РФ Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы. Совфед продолжит совершенствование законодательной базы, которая регулирует вопросы правовой и социальной защиты военнослужащих.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. В 2025 году этот праздник выпал на воскресенье. С 23 Февраля россиян уже поздравил президент России Владимир Путин. В частности, глава государства обратился к нашим дорогим ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ. Путин напомнил, что сегодняшний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием — страна гордится своими героями.

Особые слова поздравления Путин оставил для российских солдат и офицеров, участников СВО. Они, рискуя своей жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают Родину, национальные интересы и будущее нашей страны, подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества. Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер отметили доблестную самоотдачу российских бойцов. Они пожелали участникам спецоперации победить в конфликте и вернуться домой.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

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