Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент отметил, что этот праздник — один из самых почитаемых в стране.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества.
«Уважаемые товарищи, друзья! Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества — наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания. Особые слова поздравления — нашим солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества», — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что 2025 год объявлен в России Годом Защитника Отечества в честь 80-летия Победы. Путин напомнил, что сегодняшний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием — страна гордится своими героями.
Он отдельно поблагодарил участников СВО — за силу духа и решимость побеждать.
«Сегодня в условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие вооруженных сил остается неизменным. Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, и их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию ее суверенного, настоящего и будущего ее поступательного развития», — сказал президент.
В завершение президент пожелал военным успехов в службе и передал теплые слова родным и близким российских бойцов.
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