Состояние Папы Римского Франциска остается тяжелым
Прогноз состояния понтифика все еще неопределенный.
Фото: www.globallookpress.com/ipa-agency.net
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
У понтифика наблюдается почечная недостаточность.
Папа Римский Франциск все еще находится в тяжелом состоянии, но респираторных приступов после переливания крови не было. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Ватикана.
В пресс-службе подчеркнули, что верховный понтифик сохраняет ориентацию и находится в сознании.
«Папа Франциск чувствует себя бодро, и ему по-прежнему поступает кислород», — поделились информацией в службе печати Святого престола.
Кроме того, специалисты отметили, что у Папы Римского наблюдается легкая почечная недостаточность.
«Этим утром в своей квартире на десятом этаже он принял участие в Святой мессе вместе с теми, кто ухаживал за ним в течение этих дней госпитализации», — рассказали представители Ватикана.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Папе Римскому Франциску потребовалось переливание крови. Анализы понтифика выявили анемию, а перенесенный респираторный приступ потребовал применения кислорода. Сам Франциск пребывает в хорошем настроении, хотя и «знает, что ему угрожает опасность».
Читайте также
79%
-0.34 92.02
-0.46
Нашли ошибку?