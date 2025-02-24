Палитра вкусов: какие начинки для блинов больше всего любят россияне

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 28 0

Газета.ру: россияне больше всего любят блины с колбасой и грибами с сыром

какие начинки для блинов больше всего любят россияне

Фото: 5-tv.ru

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Главное блюдо масленичной недели может быть разнообразным.

Сегодня, 24 февраля, начинается Масленичная неделя. И, конечно же, все это время столы россиян буквально будут ломиться от блинов. Газета.ру узнала, какие начинки для этого блюда самые популярные.

Так, согласно данным медиаплатформы о еде Food.ru, самый популярный рецепт — овсяноблин с колбасой, томатом и сыром. По вкусу он больше напоминает омлет, а начинка делает его сытным завтраком. Рецепт просмотрели более 72 тысяч раз.

Второе место в списке популярных начинок занимают грибы с сыром — 47,5 тысячи просмотров. Обжаренные грибы с луком и сыром выкладывают на блины и снова обжаривают.

Блины с тыквой на молоке набрали 42,9 тысячи просмотров. Тыква придает им янтарный цвет и волокнистую текстуру. Для приготовления достаточно вмешать тертую мякоть в тесто и обжарить блинчики. Вкус можно подчеркнуть абрикосовым, персиковым или яблочным вареньем.

Блины с сыром заняли четвертое место с 33,7 тысячи просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от каких начинок для блинов на Масленицу стоит отказаться.

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Относительная влажность 79%
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