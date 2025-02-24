Алексей Улюкаев подал запрос на снятие судимости

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Экс-министр был приговорен к тюремному заключению за взяточничество.

Улюкаев подал запрос на снятие судимости

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за взяточничество, подал запрос на снятие судимости. Об этом РИА Новости сообщили представители Никулинского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство Улюкаева Алексея Валентиновича о снятии судимости», — рассказали представители суда.

Чиновника обвинили в вымогательстве взятки у Игоря Сечина, главы «Роснефти». Улюкаев требовал два миллиона долларов. Получив эти деньги, руководитель ведомства должен был выдать положительное заключение по покупке компании «Башнефть». Чиновник своей вины не признал. Он заявил, что стал жертвой провокации.

В конце 2017 года бывшего министра приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

В 2022 году ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-министра было удовлетворено судом. В мае того же года Улюкаев был освобожден.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы Минспорта Ростовской области Светлану Гадарову отстранили от должности. Она арестована за взятку.

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