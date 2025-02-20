Замглавы Минспорта Ростовской области Гадарову отстранили от должности

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Суд арестовал ее в сентябре 2024 года по делу о взятке.

Замглавы Минспорта Ростовской области Гадарову отстранили от должности

Фото: ВКонтакте/Светлана Гадарова/donsportivny

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Замминистра спорта Ростовской области Светлану Гадарову отстранили от должности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Гадарова Светлана Арменаковна, заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области, освобождена от замещаемой должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал Светлану Гадарову по подозрению в получении взятки. Согласно данным следствия, в период с 4 сентября по 27 декабря 2023 года Гадарова получила не менее 80 тысяч рублей от супруга директора одной из компаний в качестве «вознаграждения за общее покровительство и попустительство по службе», которое она должна была оказать фирме.

Отмечается, что Гадаровой нужно было обеспечить, чтобы компанию признали победителем по результатам закупки, заключили с ней контракты и позже подписали акты о приемке оказанных услуг. Деньги она получила прямо у себя в кабинете.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала замглавы Минцифры Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, ущерб от его действий составил почти 60 миллионов рублей.

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