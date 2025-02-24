Снова фейк? В УФСИН прокомментировали сообщения о сорванном УДО Ефремова из-за телефона

Такие слухи разлетелись в сети.

Распространяемые в сети сообщения о том, что актер Михаил Ефремов сорвал условно-досрочное освобождение (УДО) из-за смартфона, не соответствуют действительности. Об этом сообщили представители УФСИН по Белгородской области в беседе с 5-tv.ru.

Согласно разлетевшимся по интернету сообщениям, в колонии проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Это происходило 24 февраля. В результате правоохранители якобы нашли у Ефремова смартфон. Из-за этого, как говорится, накрылось УДО актера медным тазом.

Однако в УФСИН опровергли эти сообщения. Адвокат актера Юрий Падалко, в свою очередь, тоже прокомментировал посты про смартфон у Ефремова. Он назвал эти сообщения «очередным фейком».

За решеткой Михаил Ефремов находится уже около четырех лет. В июне 2020 года актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

В октябре 2024 года стало известно, что защита актера готовит документы для подачи на УДО из колонии по состоянию здоровья. Как рассказал Падалко, Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Из-за заболевания он не может посещать работу в швейном цеху и почти перестал курить.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова удивился «секретному формату» ходатайства об УДО.