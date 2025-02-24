Киевский шабаш: лидеры ЕС прибыли на саммит в поддержку Украины

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Лидеры ЕС прибыли на саммит в поддержку Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ansgar Haase; 5-tv.ru

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Всего на «европейский кружок» планировали приехать лидеры 13 стран, а еще 24 политика собирались присоединиться в онлайн-формате.

Европейскую поддержку Украины сегодня обсуждают на саммите в Киеве. Туда уже прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

В украинской столице также уже встретили президентов Латвии, Литвы и Финляндии, а также премьеров Дании, Эстонии и Испании. С визитом прибыл канадский премьер Джастин Трюдо. Также в Киеве объявился и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Всего на «европейский кружок» планировали приехать лидеры 13 стран, а еще 24 политика собирались присоединиться в онлайн-формате. Оставшись не у дел в рамках реальных переговоров по завершению украинского конфликта, они в очередной раз намерены обсудить меры поддержки Киева.

Кроме того, о дальнейшей помощи Украине сегодня будут говорить и в Брюсселе — там проходит саммит министров иностранных дел стран ЕС. И, как сообщают источники газеты New York Times, речь идет о сумме свыше 20 миллиардов евро.

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