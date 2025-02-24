«Уже не мягко»: адвокат Абрамова рассказал о процессе раздела имущества с Алсу

Представитель бизнесмена считает, что певице стоило согласиться на 2,5 миллиарда рублей, которые предлагал ей бывший муж.

Процесс раздела имущества после развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова уже со следующего судебного заседания будет проходить «совсем не мягко». Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил адвокат бывшего главы семейства Александр Добровинский.

Прошло очередное заседание в Савеловском районном суде Москвы, после которого «звездный защитник» сообщил, что Алсу была неправа, еще когда отказалась от двух с половиной миллиардов рублей, предложенных ей экс-супругом.

«Все будет, как мне кажется, менее интересно для нее. Он сопротивлялся жестким каким-то вещам, и я сегодня забрал дело в свои руки. И мы решили, что со следующего заседания все пойдет уже совсем не мягко с нашей стороны», — отметил адвокат.

Представители певицы от комментариев воздержались.

Официально пара развелась в августе 2024 года, но судебные разбирательства еще продолжаются. Экс-супруги делят совместно нажитое имущество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Добровинский высмеял попытки Алсу закрыть Абрамову выезд из РФ. Адвокат бывшего мужа артистки предложил знаменитости неожиданное альтернативное решение.