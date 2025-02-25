«Захотят вернуться — пожалуйста»: Путин об участии ЕС в переговорах по Украине

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Путин: участие ЕС в переговорах по Украине могло бы быть востребовано

Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

При этом российский лидер подчеркнул, что Европа не может требовать включить ее в этот процесс.

Об участии стран Евросоюза (ЕС) в переговорном процессе по Украине президент РФ Владимир Путин заявил предельно ясно: он не видит в этом ничего плохого. Хотя, с его точки зрения, странно, что со стороны Старого Света звучат какие-то настоятельные просьбы и даже требования.

«Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай не требуют от кого-нибудь на руку. Они на протяжении тысячелетий требуют от своих послов чего угодно. Теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой, но их участие в переговорах.

В данном процессе востребованы, конечно. Но мы никогда не отказывались, мы шевелились, постоянно дискуссии с ним. Это в какой-то момент под всякими надуманными идеями нанести России поражение на поле боя они сами отказались от контактов с нами. Захотят вернуться — пожалуйста», — сказал российский лидер.

Вообще, умению вести переговоры европейцам поучиться бы у Поднебесной, лидер которой созвонился с Владимиром Путиным. Главы государств обменялись мнениями о дальнейших шагах по мирному урегулированию конфликта на Украине. И, как подчеркнул Си Цзиньпин, в этом вопросе Пекин готов оказать содействие Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Европа пытается напомнить о себе Вашингтону.

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