Двое мужчин задержаны в Марселе в связи со взрывом в генконсульстве РФ

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К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christoph Reichwein; 5-tv.ru

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Двух человек задержали в Марселе в связи со взрывом у генконсульства России. Под стражу поместили мужчин 48 и 59 лет, которые участвовали в проукраинской демонстрации. Одного из них подозревают в нападении на наше диппредставительство во Франции.

Подрыв произошел накануне. На территорию ведомства забросили три устройства с зажигательной смесью, два из которых сдетонировали. При этом никто не пострадал. В МИД России произошедшее назвали терактом.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле рассказали о действиях МИД РФ после взрыва у консульства в Марселе.

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