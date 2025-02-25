Двое мужчин задержаны в Марселе в связи со взрывом в генконсульстве РФ

Двух человек задержали в Марселе в связи со взрывом у генконсульства России. Под стражу поместили мужчин 48 и 59 лет, которые участвовали в проукраинской демонстрации. Одного из них подозревают в нападении на наше диппредставительство во Франции.

Подрыв произошел накануне. На территорию ведомства забросили три устройства с зажигательной смесью, два из которых сдетонировали. При этом никто не пострадал. В МИД России произошедшее назвали терактом.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле рассказали о действиях МИД РФ после взрыва у консульства в Марселе.